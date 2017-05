Die Eigenschaften unseres wunderbaren Gottes.

– Weisheit: Weisheit ist unter anderem die Fähigkeit, sich vollkommene Ziele zu stecken und diese mit den vollkommensten Mitteln zu erreichen. Mit anderen Worten: Gott macht keine Fehler. Er ist der Vater, der wirklich alles am besten weiß, wie Paulus in Römer 11,33, erläutert: Wie wunderbar ist doch Gott! Wie unermesslich sind seine Reichtümer, wie tief seine Weisheit und seine Erkenntnis! Unmöglich ist es uns, seine Entscheidungen und Wege zu begreifen! (Neues Leben Bibel)

– Unendlichkeit: Gott ist grenzenlos. Er ist unmessbar. Da Gott grenzenlos ist, sind alle seine Eigenschaften auch grenzenlos, dann muss alles andere, was ihn betrifft, auch grenzenlos sein.

– Souveränität: Das ist jene Eigenschaft, durch die er seine ganze Schöpfung regiert. Es ist die praktische Anwendung seiner Eigenschaften der Allwissenheit und der Allmacht. Er ist absolut frei, das zu tun, was in seinen Augen das Beste ist. Gott hat alles, was geschieht, unter Kontrolle. Andererseits hat der Mensch immer noch einen freien Willen, der ihn für seine Entscheidungen im Leben verantwortlich macht.

– Heiligkeit: Das ist die Eigenschaft, die Gott über alle geschaffenen Dinge setzt. Sie betrifft seine Majestät und seine vollkommene moralische Reinheit. In Gott gibt es überhaupt keine Sünde und keinen bösen Gedanken. Seine Heiligkeit bestimmt, was rein und gerecht im gesamten Universum ist. Ein Ort, wo Gott sich gezeigt hat, wie zum Beispiel vor Mose im brennenden Dornbusch, wird heilig, nur weil Gott dort gewesen ist.

– Dreieinigkeit: Obwohl die Bibel dieses Wort nicht verwendet, wird dort davon gesprochen, dass Gott sich in drei Personen offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist werden alle Gott genannt, werden als Gott verehrt, leben ewig und tun Dinge, die allein Gott tun kann. Obwohl Gott sich in diesen drei Personen offenbart, ist Gott Eins und kann nicht geteilt werden. Alle drei handeln vollkommen gemeinsam, sobald einer der drei aktiv ist.

– Allwissenheit: Gott besitzt vollkommenes Wissen und braucht darum nichts hinzuzulernen. Gott hat nie gelernt und kann nichts lernen. Allwissenheit heißt eben: alles wissen. Gott weiß alles, und sein Wissen ist unendlich. Es ist unmöglich, etwas vor Gott zu verbergen.

– Treue: Alles, was Gott versprochen hat, wird sich erfüllen. Seine Treue garantiert es. Er lügt nicht. Was er in der Bibel über sich selbst gesagt hat ist wahr. Jesus hat sogar gesagt, er ist die Wahrheit. Dies ist ungeheuer wichtig für uns, die Nachfolger Jesu, weil unsere Hoffnung auf das ewige Leben auf seiner Treue beruht. Er wird sein Versprechen einlösen, dass unsere Sünden vergeben sind und dass wir auf ewig mit ihm leben werden.

– Liebe: Die Liebe ist ein so vorherrschender Charakterzug Gottes, dass der Apostel Johannes schrieb: Gott ist Liebe. Das bedeutet, dass für Gott das Wohlergehen der Menschen an oberster Stelle steht. Eine ausführliche Erläuterung und Beschreibung der Liebe finden Sie in 1. Korinther 13. Am deutlichsten erkennen Sie diese Liebe am Leben Jesu. Sein Opfertod am Kreuz für die Sünden anderer ist das Höchste, was Liebe vollbringen kann. Gottes Liebe ist nicht eine emotionale Liebe, sondern eine handelnde Liebe. Seine Liebe beschenkt den Gegenstand seiner Liebe und das sind die, die sich entschieden haben, seinem Sohn Jesus nachzufolgen.

– Allmacht: Dieses Wort bedeutet buchstäblich: all-mächtig. Da Gott unendlich ist und Macht besitzt, besitzt er unendliche Macht. Er gesteht wohl seinen Geschöpfen etwas Macht zu, das aber vermindert ganz und gar nicht seine eigene Macht. Er verbraucht keine Energie, die ersetzt werden müsste. Wenn die Bibel sagt, Gott ruhte am siebenten Tage, tat er das nicht, weil er müde gewesen wäre, sondern um uns und unserem Bedürfnis nach Erholung ein Beispiel zu setzen.

– Existenz aus sich heraus: Als Mose fragte, mit wem er im brennenden Dornbusch redete, antwortete Gott: ICH BIN DER, DER ICH IMMER BIN. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Er ist einfach da. Im ganzen Universum gibt es sonst nichts, das ebenso ohne Bedingungen existiert. Nur Gott allein. Wenn irgendetwas ihn geschaffen hätte, dann würde ja das Gott sein. Das ist für unsere Köpfe eine schwierige Vorstellung, weil alles, was uns begegnet, von irgendetwas Anderem, Höherem herkommt. Die Bibel sagt: Am Anfang … Gott. Er war schon da.

Selbstgenügsamkeit: In der Bibel steht, dass Gott das Leben in sich selber hat (vgl. Johannes 5,26). Alles weitere Leben im Universum ist von Gott gegeben. Er hat keine Bedürfnisse, und er kann sich in keiner Weise verbessern. Gott braucht sonst gar nichts. Er braucht nirgends unsere Hilfe; aber aus seiner Gnade und Liebe heraus gestattet er uns, an seinem Plan auf Erden mitzuwirken und für andere Menschen ein Segen zu sein. Wir sind es, die sich ändern, Gott aber niemals. Er ist selbstgenügsam.

– Gerechtigkeit: Die Bibel sagt, dass Gott gerecht ist; aber erst durch sein Wesen wird bestimmt, was Gerecht-Sein eigentlich ist. Er passt sich nicht irgendwelchen äußerlichen Kriterien an. Gerechtigkeit schafft moralische Gleichheit für jeden. Wenn böse Taten geschehen, fordert die Gerechtigkeit die entsprechende Strafe dafür. Da Gott vollkommen ist und niemals etwas Böses tut, ist für ihn niemals eine Strafe nötig; aber aus seiner Liebe heraus hat Gott in Jesus Christus die Strafe für unsere bösen Taten bezahlt, indem er selbst ans Kreuz ging. Seiner Gerechtigkeit musste Genüge getan werden. Er selbst tat es für alle, die an Jesus glauben.

– Unveränderlichkeit: Dies bedeutet ganz einfach, dass Gott sich nie ändert. Darum sagt die Bibel: Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit.

– Gnade: Gnade ist das Liebesverhalten Gottes, das ihn bewegt, demjenigen Wohltaten zu erweisen, der sie nicht verdient hat. Da Gottes Verlangen nach Gerechtigkeit in Jesus Genüge getan ist, hat Gott die Freiheit, allen denen, die sich entschieden haben, ihm zu folgen, Gnade zu erweisen. Sie endet niemals, weil sie Teil des Wesens Gottes ist. Durch die Gnade möchte Gott mit den Menschen in Verbindung treten, und so tut er es auch wenn die Person sich nicht ausdrücklich dafür entscheidet, Gott zu missachten oder beiseite zu schieben. In solch einem Fall allerdings gewinnt Gottes Gerechtigkeit wieder die Oberhand.

– Ewigkeit: In mancher Hinsicht ist dieser Wesenszug Gottes seiner Existenz aus sich heraus ähnlich. Gott ist immer schon und wird auf ewig sein, denn Gott existiert in der Ewigkeit. Er hat die Zeit geschaffen. Deshalb kann Gott von Anfang an das Ende sehen, und deshalb kann ihn nichts überraschen. Wenn Gott nicht ewig wäre, hätte sein Versprechen des ewigen Lebens für die, die Jesus nachfolgen, kaum eine Bedeutung.

– Güte: Die Güte Gottes ist das, was ihn freundlich, herzlich, wohlwollend und guten Willens den Menschen gegenüber macht. Dieser Charakterzug lässt ihn all seinen Segen denen schenken, die ihm nachfolgen. Gottes Handeln definiert, was Güte ist, und wir können das leicht darin erkennen, wie Jesus mit den Menschen seiner Umgebung umging.

– Barmherzigkeit: Gott freut sich daran, Menschen, die ihn lieben, reich zu beschenken, selbst wenn sie es nicht verdienen. Das Wort Barmherzigkeit beschreibt diese Neigung Gottes. Jesus Christus ist der Kanal, durch den Gottes Gnade fließt. Die Bibel sagt: Das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber Gnade und Wahrheit kamen durch Jesus Christus.

– Allgegenwart: Dieser theologische Begriff bedeutet immer anwesend. Da Gott unendlich ist, kennt sein Wesen keine Grenzen. Daher ist er immer überall. Dies lehrt die Bibel an vielen Stellen; zum Beispiel wird der Satz Ich bin immer bei euch im Alten und Neuen Testament 22 Mal wiederholt. Sogar Jesus sagte es seinen Jüngern als Stärkung zu, gleich nachdem er ihnen den Auftrag gegeben hatte, sein Evangelium in die ganze Welt zu tragen. Dies ist wahrhaftig eine große Beruhigung für alle, die Jesus nachfolgen.

Was wir hier dargelegt haben, ist eine Beschreibung des Gottes der Bibel. Alle anderen Gottesbilder zeigen falsche Götter, wie die Bibel sagt. Diese sind etwas, was sich die Menschen selbst ausgedacht haben. Sie als Leser können Gott loben, indem Sie über die Wesenszüge Gottes nachdenken und ihn loben und preisen für das, was er wirklich ist, und wie jeder seiner Wesenszüge Ihr Leben in positiver Weise beeinflusst. allaboutgod.com