Die kleine Saffie Rose Roussos (8) wurde durch den dämonischen Massenmörder in Manchester getötet.

Kinder werden vergewaltigt, zu Matsch gefahren und jetzt nochmal gezielt als Terrorziel benutzt, dennoch hält die westliche Wertegemeinschaft ruhig und alles läuft so weiter wie bisher. Wahrscheinlich ist die die Schmerzgrenze noch nicht erreicht. Was muss denn noch geschehen. Man hat das Gefühl, als wären die Menschen bei schon vor Terroranschlägen innerlich gestorben. Übringes,die Moschee, in die der Massenmörder mit seinem Bruder ging, den Koran studierte und in der sein Vater den Gebetsruf ausrief (Didsbury Mosque, gleichzeitig das Manchester Islamic Center), war eine ehemalige Kirche. Was sagt uns das?

„Ich fürchte nicht die Stärke des Islam, sondern die Schwäche des Abendlandes. Das Christentum hat teilweise schon abgedankt. Es hat keine verpflichtende Sittenlehre, keine Dogmen mehr. Das ist in den Augen der Muslime auch das Verächtliche am Abendland.“ Peter Scholl-Latour (1924-2014)

Im Gebet für die Opfer mit allen Christen verbunden.