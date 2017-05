Diese "Wahrsagerei" ist eine gute Sache.

Auf der Terrasse eines Gebirgshotels in Kanada saßen mehrere Touristen fröhlich beisammen. Als eine Indianerin in der Nähe auftauchte, rief man sie heran und fragte sie, ob sie wahrsagen könne. „Ja“, sagte sie, „aber dazu brauche ich ein Buch, das ich gleich holen werde. Daraus sage ich Ihnen dann mit unfehlbarer Genauigkeit Ihre Zukunft voraus.“

Als sie zurückkam, sagte die Indianerin: „Zunächst werde ich Ihnen sagen, wer und was Sie sind.“ Dann las sie: „Da ist kein Gerechter, auch nicht einer … Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden; da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab; mit ihren Zungen handelten sie trügerisch … Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen“ (Römer 3,10-18).

„Das ist Ihr jetziger Zustand“, erklärte die Frau. „Was die Zukunft betrifft, gibt es zwei Möglichkeiten; die eine heißt: ,Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden, und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, welche die Gesetzlosigkeit tun; und sie werden sie in den Feuerofen werfen: Dort wird das Weinen und das Zähneknirschen sein.` Die andere ist: ,Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters` (Matthäus 13,41-43). – Dieses Buch sagt Ihnen aber auch, wie Sie dem ewigen Gericht entrinnen können.“

Dann las sie: „So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe“ (Johannes 3,16).

gute saat