Es sollten sich mal die ganzen Xavier Naidoo-Hetzer Dylan's "Masters of War" anhören. Danach können sie bestimmt 4 Wochen nicht schlafen.

Man kann im Text seines Liedes weder etwas „rechtes“ noch „antisemitisches“ erkennen. Theorien der ,Reichsbürger‘ sind noch weniger zu hören.

Erinnert stark an das, was vor dem 2. WK in diesem Land geschah mit kritischen Stimmen (z.B. Kurt Tucholsky). Heute wird man eben sofort als Rechtspopulist und Nazi hingestellt. Das Recht der freien Meinung wird uns derzeit wieder Schritt für Schritt genommen, weil bestimmte Leute die Wahrheit nicht aushalten. Merken Politiker und Medien nicht, dass sie genau das, was in diesen Song angesprochen wird, umgehend bestätigen? Wer es jetzt immer noch nicht gemerkt hat. Demokratie gibt es in D schon lange nicht mehr. Diese Methoden erinnern leider schon leicht an 1933. Fehlt nur noch, daß Xavier Naidoos CD´s öffentlich verbrannt und verboten werden. Politisch unbequeme Künstler werden im Radio nicht mehr gespielt – kommt den ehemaligen DDR-Bürgern sicherlich auch irgendwie bekannt vor. Die Kunstfreiheit ist ein Grundrecht zum Schutz künstlerischer Ausdrucksformen. In Deutschland ist es in Art. 5 Abs. 3 Grundgesetz (GG) verankert. Dort zählt es zu den am stärksten geschützten Grundrechten des deutschen Grundrechte-Katalogs. Aber wie singt schon der alte Dylan: „Gesetzesbrecher machen die Gesetze“. ier ein anderes Lied von Dylan:

Bob Dylan – Masters of War –