Kein Straßenstrich am Muttertag

In Deutschland bleiben heute einige Straßenstrich-Meilen leer. An Muttertag machen die Prostituierten einfach nicht genug Umsatz, denn die Ehemänner müssen wenigstens an diesem Abend mal etwas mit ihrer eigenen Frau unternehmen. Anscheinend sind die verheirateten Männer die Hauptklientel der Huren, und wenn sie nicht kommen, kann man den Laden eh gleich zu lassen. So sieht es in Deutschland aus! Muttertagsgetue, Blumen kaufen und Pralinen schenken – das hilft alles nichts, wenn Mann unterm Jahr die Mutti betrügt. So vieles in unserer Gesellschaft ist falsch, verlogen und heuchlerisch. Gott will, dass wir treu sind. Alles Äußerliche ist nur Fassade – Innen muss man echt sein. Jesus gibt die Kraft dazu.