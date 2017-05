Man will nicht mehr wie Martin Luther, „dem Volk aufs Maul schauen“, sondern dem Volk aufs Maul hauen.

Wenn die Politik eines Staates immer mehr Anti Bürger und Pro Konzerne/Wirtschaft wird, sollte man sich nicht wundern, wenn immer mehr Bürger dagegen aufbegehren. Musikalisch ist der Song Marionetten“ der „Söhne Mannheims kein sonderlich hervorstechendes Lied, doch mit dem Text, doch scheinen mal wieder in ein Wespennest gestochen zu haben. Jetzt schreiben die Medien als willfährige Unterstützer der Marionetten gegen die Künstler an. Oh Liverita’s, wohin bist du entschwunden?