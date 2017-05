Quo Vadis 1860 München? Und die Ratten verlassen das sinkende Schiff.

Fußball ist halt wie das Leben, man weiß nie, was passiert. Der alte Trainer Hans Meyer hat gesagt: „Ich kann die Taktik noch so geschickt wählen, die Spieler noch so gut motivieren, noch so perfekt trainieren: Wenn wir vier Mal nacheinander verloren haben, wenn Dich der Vorstand nicht mehr grüßt, wenn die Mannschaft in Grüppchen zerfällt, wenn im Umfeld das Hauen und Stechen beginnt, wenn alle sich gegenseitig nur noch Schuld zuweisen, dann hilft dem Trainer keine seiner Fähigkeiten, sondern nur noch ein Sieg.“ Und der Schriftsteller Martin Walser gibt seinen geistreiche Kommentar: „Es gibt nur eines, was noch sinnloser ist als Fußballspielen: Nachdenken über Fußball.“ Darum liebe 60er-Fans, denkt nicht über Fußballtragödien wie heute nach, sondern werdet Fans, noch besser, werdet Nachfolger des Siegers des Lebens. Er ist der Löwe von Juda. Er heißt Jesus. Mit ihm im Herzen kann man nicht verlieren oder gar absteigen.