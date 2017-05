„Eine Tschechin, die auf dem Ariana Grande Konzert in Manchester war, sagte laut der Nachrichtenagentur AP, es habe „fast keine Sicherheitschecks“ gegeben. „Sie ließen uns rein, ohne dass sie prüften, was wir dabei hatten“, sagte die Frau demnach gegenüber einem tschechischen Radiosender. „Das einzige, was sie interessiert hat, war, ob wir Wasserflaschen hatten.“ Nach Angaben der Veranstalter von „Manchester Arena“ ereignete sich der Anschlag allerdings außerhalb des Veranstaltungsraums auf öffentlichem Gebiet. “ (Spiegel.de)

Etwa so?

„Reden wir nicht über den konkreten Anschlag jetzt, reden wir grundsätzlich über den islamischen Terrorismus und unser eigene Beteiligung daran.

– Große ideologische Schnittmengen hat dschihadistische islamsitische Terroristmus mit der wahabitischen sunitischen Relegionsschule. Keine andere bedeutende Strömung des Islam vertritt eine solchen latet brutatln „Steinzeit-Islam“ (vieleicht die Taliban noch).

– Wir (USA / EU) Unterstützten Saudi-Araiben, poltisch und miliärtisch und Saudi-Arabien „exportier“ / missioniert mit genu dieser fragwürdigen Religjonsauslegung — weltweit.

– Wir schafffen Rückzugsräume für Terroristen überall wo wir Staatsstruckturen zerstören, Irak, Lybien, Syrien etc..

Ohne diese Rückzugsräume sind derartige Terrro-Organisationen gar nicht denkbar.

– Wir unterstützten auch Terroristen ganz direkt. Die grobe Mehrzahl der gegen Assad-Kämpfenden „Rebellen“ sind Ahrar Al Scham und HTS (ex Al-Nusra = AL-Kaida) sowie direkt mit denen verbündete Gruppen.

-Das sind schlicht und einfach islamistische Terroristen, wer Ahrar-Al-Scham unterstützt wird in Deutschlad wegen „Unterstützung einer terrorirsitischen Organisationen“ angeklagt, und HTS ist im Kern direkt Al-Kaida.

– Komisch, aber die Waffen für Aharar-Al-Scham komme großteilig aus der EU und gehen über Saidi-Arabien an Al-Scham nach Syrien.

– Teile von HTS ist Al-Zenki, bis 2015 von den USA mit TOWs und Geld unterstützt.

-Kurz wir (EU / USA) geben direkt Geld und Waffen an Terrororganisationen in Syrien.

/dld.souldata.net/0604/4564_terrorist.pdf