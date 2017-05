Vorhersagen der Bibel, die wir mit unseren eigenen Augen und Ohren beobachten können.

Vorhersagen, die unsere Zeit betreffen:

- Mehrfach sagt die Bibel voraus, dass das Volk Israel unter alle Nationen zerstreut Obwohl Israel auch früher schon verschleppt wurde hat sich das erst ab 70 n.Chr. vollständig erfüllt.

- Die Bibel sagt voraus, dass die Juden in aller Welt unsicher leben, verfolgt und umgebracht werden. Heute weiß jedes Kind, was „Antisemitismus“ ist. Kein Volk der Welt wird weltweit seit jeher so irrational gehasst und bekämpft wie die Juden!

- Aber das unfassbarste ist: Die Bibel sagt auch mehrfach voraus, dass die Juden aus allen Ecken der Welt wieder in ihr Land zurückkommen werden. Das war lange Zeit für unmöglich gehalten worden. Aber seit Ende des 19. Jahrhunderts wird es vor unseren Augen Realität. Dass ein Volk über Jahrtausende hinweg trotz Zerstreuung, Verfolgung und Ausrottungsversuchen seine Identität behält und schließlich in sein Land zurückkehrt ist ein einmaliger Vorgang in der Weltgeschichte!

- Jesus sagte, dass seine Worte nie vergehen werden. Dazu kündigte er an, dass seine Botschaft allen Völkern gepredigt wird. Dass dies tatsächlich geschieht war im 1. Jahrhundert noch extrem unwahrscheinlich. Heute ist die Bibel das mit Abstand am meisten verbreitete und übersetzte Buch der Erde und in praktisch allen Ländern der Erde gibt es christliche Gemeinden.

- Jesus hat angekündigt, dass seine Nachfolger weltweit verfolgt und gehasst werden. Tatsächlich betrifft dies heute weltweit etwa 200 Millionen Christen, das sind etwa 75 – 90 % aller Menschen, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden.

-Alles nur Zufälle? Ich halte das für nicht wirklich vorstellbar. Wesentlich glaubwürdiger erscheint mir die naheliegende Annahme, dass diese eingetroffenen Vorhersagen tatsächlich von dem einen und einzigen stammen, der tatsächlich die Zukunft kennt: Gott. (aigg.de)