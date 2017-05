Wegen angeblicher Gotteslästerung ist in Indonesien ein christlicher Politiker zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Und das in der größten demokratischen, liberalen, muslimischen Gesellschaft von Indonesien. Islam, Demokratie und eine freie liberale Gesellschaft – funktioniert wohl doch nicht. Nach der Türkei fällt jetzt auch Indonesien in den Islamismus zurück.

„…Der Koran verbiete es Muslimen nicht, bei einer Wahl für einen Nicht-Muslim zu stimmen, hatte ein indonesischer Politiker gesagt. Dafür muss er nun zwei Jahre ins Gefängnis. …“ Wow! Ist das nicht eigentlich eine zutiefst liberal-demokratische Aussage?

Und dafür zwei Jahre Knast wegen Blasphemie??? Eine sehr bedenkliche Entwicklung, die nichts Gutes für den zahlenmäßig größten islamischen Staat der Erde verheißt. Zugleich auch ein Angriff auf das Fundament der Staatsgründung, den 5 Säulen der indonesischen Verfassung. Demokratie ist immer nur ein dünner Mantel und darunter kommt schnell die Bestie Mensch zum Vorschein.Zum Glück hat das nichts mit dem Islam zu tun…

Wer jetzt noch glaubt Islam und Demokratie wären kompatibel hat den Schuss nicht gehört und kann einem nur noch leid tun.

Nachdem Indonesien und die Türkei sich jetzt auch beide dem Fundamentalismus zuwenden, gibt es nun keine ernstzunehmenden islamischen Demokratien mehr und ich sehe mich in meinen Befürchtungen bestätigt, dass es in der islamischen Welt in den nächsten Jahren zu massivem Blutvergiessen kommen wird. Natürlich auch durch geschickte Manipulation der verdummten und verarmten Massen. Armut + Überbevölkerung + Mangelnde Bildung = Chaos und Krieg.

Wenn in den nächsten 4 bis 5 Jahren hier bei uns nicht an der Problemlösung gearbeitet wird, dann werden die herrschenden Parteien/Systeme abgewählt und dann wird es auch in Europa richtig hässlich. Zu spät würde bedeuten: Selbstjustiz und Bürgerkrieg auf den Strassen, denn es gibt nicht mehr genug Sicherheitskräfte, um dann den Druck der Strasse noch einzudämmen. Das Chaos und der Antichrist wirft seine Schatten.