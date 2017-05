Wie schrecklich: 70 Jahre nach Hitlerdeutschland entdeckt Böhmermann wieder entartete Kunst.

Böhmermann ist wieder am Start, er ist eines der größten Mietmäuler der Nation. Versucht sich nach seinem unterirdischen Ziegen….-Gedicht wieder einzuschmeicheln bei der Mainstreamgesellschaft. Ich für meinen Teil, bin X. Naidoo dankbar für seinen Mut, gegen diesen Mainstraem anzusingen und unbequeme Wahrheiten deutlich auszusprechen. Wie weit Meinungsfreiheit schon unterdrückt wird, zeigt der organisierte Shitstorm gegen Naidoo und die „Söhne“. Es gibt nur noch wenige Kritiker des verordneten Zeitgeistes in Presse, Funk und Fernsehen. Für mich ist diese Böhmermann einer der typischen Dödel der Propagandamedien, gut bezahlt eben. Fäkalvokabular vom Feinsten ist sein Handwerkszeug. Er nennt die „Söhne Mannheims“ Hurensöhne. Ist es bei uns inzwischen wirklich so, dass alle, die nicht in den links-grün-kommunistischen Meinungstenor einstimmen, aufs übelste beleidigt werden dürfen? Aber irgendwie scheint das Lied „Mationetten“ doch ins Schwarze getroffen zu haben, weil die „Marionetten“ besonders wild zappeln.

Xavier Naidoo kritisiert in seiner Art die gesellschaftlichen Zustände in der westlichen Welt. Man muss nicht mit allen seinen Aussagen einverstanden sein. Vielmehr sollten wir Christen uns ein Beispiel nehmen und uns auch trauen den Mund aufzumachen und unseren Mitmenschen auf der Straße das Evangelium, die Gute Nachricht zu verkündigen:

Die erste und wichtigste Aufgabe, die Christen haben, ist die Verkündigung der guten Nachricht von der Gnade Gottes in Jesus Christus.

Zu dieser Verkündigung gehört:

· dass der Mensch nach Gottes Bild geschaffen ist und darum eine ihm angeborene Würde und das Recht auf Freiheit und Gerechtigkeit hat;

· dass der Mensch ein gefallenes Geschöpf ist, in der Schuld Gottes steht und die Versöhnung mit dem Schöpfer durch Jesus Christus braucht;

· dass Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist und durch Umkehr und Glaube zu seiner Nachfolge aufgefordert wird;

· dass Christen ihre Stimme in der Gesellschaft erheben. Wir dürfen nicht schweigen zu den Fragen der Abtreibung und sexueller Perversion, aber ebenso wenig zum ungezügelten Materialismus, zum dreisten Marktliberalismus und zur Ausbeutung;