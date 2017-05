Wird Trump jetzt gefeuert?

Seit Monaten belehren deutsche Medien die Öffentlichkeit über den Unaussprechlichen. Alle liberalen Gazetten fordern täglich, Trump musst weg. Diese groteske Schauspiel ist ohne gleichen. Es scheint, dass die Medien ihre Macht zeigen wollen und den Trump zum Fall bringen. Jeden zweiten Tag eine Sensation „der Trump ist erledigt“. Und der ist doch tatsächlich immer noch im Amt. Viele lesen den Spiegel und die anderen Blätter nur noch zur Belustigung. Diese Fern-Psychiater, die komische Ferndiagnosen stellen, sind auf keinen Fal seriös. Lassen wir den Mann doch im Amt und hoffen mal darauf, dass er nicht zu viel Unfug treibt. Zur Zeit verkauft er massenhaft Rüstungsgüter an die Saudis. Bill Clinton hat damals auch gelogen, weshalb das Impeachment wohl schon gerechtfertigt gewesen wäre. Allerdings ist er mit Hillary verheiratet, daher wollte man wohl nachsichtig sein. Und Frau Merkel macht ja auch die seltsamsten Dinge, ohne vorher dazu legitimiert worden zu sein. Unser Jusstizminister will jetzt sogar die Meinungsfreiheit abschaffen. Und ca. 20% aller Firmenbosse, so liest man immer wieder, seien Psychopathen. Wir leben in einem Karrusell des Wahnsinns. Für uns Christen gilt der alte weise Spruch von Gustav Heinemann: “Die Herren dieser Welt gehen, unser Herr kommt!“ Darum bleiben wir ruhig und verkünden die frohe Botschaft, dass unser Herr bald kommen wird.