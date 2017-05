An einem Ostertag hielt der Evangelist D. Torrey in London vor einer riesigen Menschenmenge eine Straßenpredigt.

Ein Mann aus der Zuhörerschar unterbrach den begeisterten Redner mit der Frage: „Woher wissen Sie, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist?“

Als sich Torrey eben anschicken wollte, die Frage zu beantworten, trat ein Unbekannter nach vorn und rief mit lauter Stimme: „Ich bin Maschinist und habe die Dampfstärke zu beobachten. Woher weiß ich, welchen Druck der Dampf ausübt? Ich sehe den Dampf gar nicht, aber wie groß die Kraft ist, sehe ich an dem kleinen Zeiger, der sich dementsprechend bewegt. Nun, ich war ein Trunkenbold, ein hoffnungsloser Sklave des Alkohols, und die Kraft Christi hat sich als groß genug erwiesen, mich aus der Gosse zu ziehen und mein ganzes Leben zu verändern. So weiß ich aus eigener Erfahrung ganz gewiss, dass Christus von den Toten auferstanden ist.“Dies einfache Zeugnis des Maschinisten wirkte mehr als noch so viele mit großem Scharfsinn des Geistes vorgebrachte Einwände. Der auferstandene Heiland offenbart sich persönlich denen, die an ihn glauben.Ein jeder, der seine Rettung bei ihm sucht, wird dies an sich selbst erfahren.

Autor unbekannt (Teismann)