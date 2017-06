Abtreibung niemals: The womb was never designed to be a tomb.

in Unbekannter hatte in der letzten Woche die Worte „Freie Abtreibung. Auch für Maria“ an eine Kirche im Süden der italienischen Millionenstadt Mailand geschmiert.

Die Antwort des Pfarrers erstaunt nicht nur den Schmierer:

Lieber anonymer Mauerschreiber,

es tut mir Leid, dass du dir kein Beispiel an deiner Mutter genommen hast. Sie hatte Mut. Sie hat dich empfangen, sie war schwanger mit dir und hat dich geboren. Sie hätte dich abtreiben können. Aber sie hat es nicht. Sie hat dich aufgezogen, dich gefüttert, dich gewaschen und angezogen. Und jetzt hast du ein Leben und deine Freiheit. Eine Freiheit, die du nutzt, um uns zu sagen, dass es besser wäre, wenn Leute wie du nicht auf dieser Welt sein sollten.