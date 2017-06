Am 7. Juni 1967 geschah das Wunder: Die Wiedervereinigung Jerusalems.

Die Altstadt von Jerusalem, der Tempelberg mit seiner Westmauer, der heiligste Ort des Judentums sind seitdem „in jüdischer Hand“. In einem Kurzkrieg hatte Israel die Armeen Syriens, Jordaniens und Ägyptens geschlagen, die Golanhöhen, das Westjordanland und die Sinaihalbinsel erobert.

„Der international bekannte Bibellehrer und Buchautor Lance Lambert schreibt in seinem Buch »Israel – Zentrum der Weltgeschichte«: »Am 7. Juni 1967 geschah das Wunder: Die Altstadt wurde mit der Weststadt vereinigt und Jerusalem zur Hauptstadt Israels. An diesem Tag sagte Mosche Dajan, der damalige Verteidigungsminister: ›Aufrichtigen Herzens strecken wir unseren arabischen Brüdern im Frieden die Hände entgegen. Aber wir sind nach Jerusalem zurückgekehrt, um es nie wieder zu verlassen.‹ Die Worte Jesu hatten sich erfüllt. Die Zeit, in der Jerusalem in der Verbannung von den Heiden zertreten werden sollte, war abgelaufen.« Lambert bezieht sich hier auf die Prophezeihung in Lukas 21,24: »Und Jerusalem wird erobert und dem Erdboden gleichgemacht werden von den fremden Völkern, bis ihre Zeit zu Ende ist.«. Während eines Vortrags bezeichnete Lance Lambert die Wiedervereinigung Jerusalems im Jahr 1967 als »das größte Ereignis seit Pfingsten« .

Israel überraschte die Welt, die den kleinen Staat angesichts der Bedrohung allein gelassen hatte, wieder einmal mit einem deutlichen Sieg.“ www.einzigartiges-israel.…l/323-sechstagekrieg.html