Der Spruch hätte dem Atheisten fast den Kopf gekostet.

Da gibt es die Geschichte von einem Schiffskapitän, der als er dem König der Sandwichinseln vorgestellt wurde nichts Besseres zu tun wusste,als mit seinem Unglauben zu prahlen. Er beendete seine Rede mit den Worten: „Die Millionen Christen sind alle nichts anderes als Heuchler und das ganze Christentum hat überhaupt gar keinen Wert!“

Es herrschte eiserne Stille, als diese Worte verhallten. Der König schaute den Kapitän an und fragte dann: „Sehen sie, dass ihr Schatten auf mich fällt?“ Der Kapitän schaute verwundert auf die Knie des Königs, die tatsächlich in seinem Schatten standen. „Japp, das sehe ich, aber was hat das zu bedeuten?“ — „Das ist ganz einfach. Wenn wir noch Heiden wären, würden Sie ohne Kopf vor mir auf der Erde liegen. Jeder der es wagte den König mit seinem Schatten zu berühren wurde ohne Gnade getötet. Jetzt ist es anders, weil wir Christen sind.“