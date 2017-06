Der wahre Grund für den Mord von Prien, nämlich der Übertritt unser Schwester vom Islam zum Christentum.

Mord durch Asylanten: „Meine Schwester musste sterben, weil sie Christin war“ – „Manche Leute haben mir gesagt, ich soll nicht mit Ihnen reden, es sei zu gefährlich“, sagt uns die Schwester der ermordeten Farimah Seadie am 27.5. in Prien. „Aber die Welt muss erfahren, was passiert ist. Ich muss das für meine Schwester machen.“