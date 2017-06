Die Anti-Terror-Demo war kleiner als eine Türkenhochzeit. Der Islam in Deutschland hat wieder einmal sein wahres Gesicht gezeigt.

Vor einigen Wochen hat ein Großteil der Türken in Deutschland für die Machtergreifung Erdogans gestimmt, prozentual mehr als in ihrem Heimatland. Jetzt plötzlich sollten sie sich ganz überwiegend vom islamischen Terror distanzieren. Hat nich funktioniert. Doch diese Demo war kein PR-Gau, es ist die Wahrheit! Der Islam hat wiedereinmal sein wahres Gesicht gezeigt. Es gibt einfach keine Islamisten – keinen Islamismus; Terror ist auch kein Sonderweg einiger weniger Extremisten, sondern das, was an Gewalttaten passiert, ist der real geglaubte und von diesen Leuten ausgelebte Islam, so wie er im Koran und den Hadithen zu finden ist. Das viele Muslime trotzdem hier friedlich leben, ist zwei Tatsachen geschuldet:

1. so wie viele Christen die Bibel (schade!)nict kennen, kennen auch viele Muslime die wahre Lehre Muhammends nicht (Gott sei Dank!)

2. viele Muslime wollen in Frieden leben, trauen sich aber nicht, gegen den Terror aufzustehen, weil sie um die Konsequenzen wissen.

Es wäre schön wenn wir Christen endlich die Chance nutzen würden, den Muslimen die Liebe Christi zu predigen.