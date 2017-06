Die Menschen lehnen die Bibel nicht ab, weil sie sich selbst widerspricht, sondern weil sie dem Menschen widerspricht. Aber es gibt gute Gründe, heute ein echter Christ zu werden.

Ganz tief in unserem inneren Wesen ist die Sünde verwurzelt. Unsere verdorbenen Herzen arbeiten wie Götzenfabriken. Wir lieben Geld, Macht, Sex und vieles mehr. Wir beten diese Dinge an und verwerfen die Liebe Gottes, der uns das Leben und alles Gute gegeben hat. Sein Gericht darüber ist vollkommen gerechtfertigt.

Hier sind zunächst einige Gründe warum man heute Christ werden sollte

1. Als Christ hat man ein ewiges zuhause bei Gott.

2. Als Christ geht man den richtigen Lebensweg weil Gott einen führt.

3. Als Christ hat man viele Geschwister im Herrn.

4. Als Christ spürt man die Liebe Gottes.

5. Als Christ ist man bei Gott geborgen.

6. Als Christ hat man keine Angst mehr. Denn Gott beschützt einen!

7. Als Christ ist man nicht alleine. Gott ist immer da!

8. Als Christ nimmt man sich so an wie man ist.

9. Als Christ hat man keine Menschenfurcht mehr.

10. Als Christ darf man mit der Hilfe Gottes an seinem Reich mitbauen. etc.

Claus