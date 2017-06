Ein Missionar erzählte einmal folgende Geschichte.

Meine erste Missionsreise dauerte fünf Monate. Ich hatte fünf Chinesen bei mir, welche die Bücher und Traktate trugen, die wir verkauften und verteilten. Eines Abends machten wir Halt an einem Ort, wo ich predigte, bis die Dunkelheit hereinbrach. Als die Leute sich verliefen, bemerkte ich, dass meine Schuhe verschwunden waren, die ich neben mich gestellt hatte. Das war umso schlimmer, als ich in der Nachbarschaft keine anderen erhalten konnte und am nächsten Morgen früh aufbrechen wollte.

So kniete ich mit meinen Leuten nieder und betete, dass Gott den Dieb veranlassen möchte, die Schuhe zurückzubringen. „Ich dachte die Leute wären alle meine Freunde“, sagte ich im Gebet, „und nun hat mich doch jemand beraubt. Was soll ich tun? Ich will anhalten mit Flehen, bis der Dieb die Schuhe zurückbringt.“

Da es inzwischen spät geworden war, aßen wir zu Abend und gingen zu Bett.

Ganz früh am anderen Morgen schob jemand die Schuhe durch das mit Papier beklebte Fenster und rief: „Hier sind die Schuhe! Hör auf mit Beten! Ich habe Angst vor deinem Gott.“

Diese Sache machte tiefen Eindruck auf meine Leute und auf die Ortsbewohner. An die Möglichkeit einer so schnellen Gebetserhörung hatte niemand gedacht.(Christlicher Schriftenmissionsdienst Rißbrücke)