Gebt das Hanf nicht frei! Das Märchen vom gefahrlosen Kiffen wird leider viel zu gerne geglaubt.

In den Echoräumen des Internets ist gehört es fast schon zum guten Ton die Legalisierung von Cannabisprodukten zu fordern. Von einigen medizinischen Ausnahmefällen abgesehen bringt aber auch diese Droge täglich viel Leid über die Menschen. Darunter sind psychischen Erkrankungen, Verkehrsunfälle, Arbeitslosigkeit, Sucht, Beschaffungskriminalität und der Verlust sich organisieren zu können. Jedem, der diese Droge verharmlost empfehle ich einmal den Besuch in einer Kinder und Jugendpsychaterie. Der harmlose Joint mit vor 50 Jahren mit 2 Prozent Wirkstoffgehalt und die Pflanzen von heute mit bis zu 30% Wirkstoffgehalt haben nämlich schon lange nichts mehr miteinander zu tun. Kiffer stellten 2015 vor Kokain-Gebrauchern auch die größte Gruppe derer, die in den 28 EU-Ländern sowie in der Türkei und Norwegen wegen gesundheitlicher Probleme im Zusammenhang mit dem Rauschgiftgebrauch erstmals professionelle Hilfe in Anspruch nahmen. Absolut hat sich ihre Zahl zwischen 2006 und 2015 von 43.000 auf 76.000 erhöht (Kokain 2015: 28.000). Look: www.christus.de/lebensberichte/steffens-beerdigung/