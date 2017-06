Heute zeigt BILD 24 Stunden lang online – von null Uhr bis Mitternacht – die Dokumentation über Antisemitismus.

Die Bibel erfüllt sich:

Als eines der Zeichen, an denen wir den Beginn der Endzeit erkennen können, erwähnte Jesus neben der Staatsgründung von Israel unter anderem auch den zunehmenden Anti-Semitismus:

„Dann wird man euch in große Not bringen und euch töten und ihr werdet von allen Völkern um meines Namens willen gehasst werden.“

[Jesus über den Anfang der Not in der Endzeit in Matthäus Kapitel 24, Vers 9]