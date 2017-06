"Ich bin der Meinung, es muss jetzt Schluss sein mit 'This is not my Islam and this is not my shit and this is not my whatever'. Festival-Veranstalter Marek Lieberberg.

Deutschland wird sich ändern hat eine Dame aus Berlin mal gesagt. Die kluge Frau hatte Recht, aber sie hat vergessen zu erwähnen, dass es zum Negativen sein wird. Und die braven deutschen Schafe marschieren auf den Ring und wenn es sein muß, bei einer terroristischen Bedrohungslage etwa, auch wieder diszipliniert und ordentlich raus. Wenn die Situation wieder ok ist, gehts wieder auf den Ring. Alles ziemlich unheimlich anzusehen aus der Ferne. Salafisten-Szene, Terrorismus-Bezug und falsche Namensangaben auf Backstage-Pässen. Wenns weiter nichts ist… da kann man doch die Männer wieder laufenlassen… alles ist in Butter und es kann ganz normal weitergehen. Rock on…

Scheinbar wünscht sich Herr Lieberberg eine Welt… in der man keine Angst mehr haben muss, wenn man sich mit Frau und Kind in einer Menschenmenge aufhält… eine Welt in der man Silvester in Köln feiern kann ohne ein Polizeiaufgebot in Armeestärke… eine Welt in der man bedenkenlos ins Freibad oder in die U Bahn gehen kann… eine Welt in der die Kultur und Identität des eigenen Landes und Volkes wichtig ist und geschützt wird… eine Welt in der der Staat die eigenen Grenzen schützt… eine Welt in der die Politiker sich an das Grundgesetz und an europäische Vereinbarungen halten… eine Welt in der die Versprechungen hochrangiger Politiker gehalten werden (Stichwort Wahversprechen und Vereidigung auf das Grundgesetz)…

„Ich möchte endlich mal Demos sehen, die sich gegen diese Gewalttäter richten. Ich habe bisher noch keine Moslems gesehen, die zu Zehntausenden auf die Straße gegangen sind und gefragt haben: ‚Was macht ihr da eigentlich?!“ Danke für dieses Statement und bitte Herr Lieberberg! Muss es wirklich erst Tausende Opfer bei einer Großveranstaltung geben bevor das große Umdenken anfängt?Was war den heute schon wieder in London und Turin los?

For the times they are a-changin’ Dylan