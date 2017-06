In London brennt ein Hochhaus.

Auch die Bibel spricht von „Feuer“ und meint damit das Gericht Gottes über alle, die, ohne Vergebung der Sünden empfangen zu haben, in die Ewigkeit abgerufen werden. Menschenmassen laufen schnurstracks dieser Katastrophe entgegen, oft ohne es zu ahnen. Denn Satan, der Verführer der Menschheit, versucht so viele wie möglich vom Nachdenken über die Ewigkeit und das Gericht Gottes abzubringen, und es ist ihm in großem Maß gelungen.

Statt dessen verleitet er die Menschen dazu, ihren Lebensweg ohne Gott zu gehen, und redet ihnen ein, es gebe weder Gott noch Himmel und Hölle. Aber genau wissen sie das keineswegs. In stillen Stunden, in Krankheit und Not werden sie wieder unsicher. Gott benutzt solche Augenblicke, um allen zuzurufen: „Kehrt um, laßt euch retten!“ Auch diese Katastrophe ist wieder solch ein Ruf Gottes an Menschen, die noch nie an ihre ewige Zukunft gedacht haben.

Eine unbekannte Zahl von Menschen fand in London den Tod. Für sie gab es keine Rettung mehr. Da muß sich doch jeder fragen: Wenn ich dabei gewesen wäre – was wäre aus mir geworden? Ist das nicht Grund genug, im Glauben bei Christus Zuflucht zu suchen, um sicher zu sein vor dem Feuer des Gerichts?

Ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst; mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. (Psalm 32, 8)