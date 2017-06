Jetzt heirate ich mich selbst und spare Steuern ! Ich liebe mich. Danke Martin, danke Angela Merkel! Frau Merkel Frau zerstört eine funktionierende Gesellschaft und die sie tragenden Familien

Weniger als 2 % der Bürger sind homosexuell. Es wird zwar hart daran gearbeitet das es mehr werden, aber noch ist es nicht soweit. Diese ~2% nehmen unverhältnismäßig viel Platz in der öffentlichen Wahrnehmung ein und fangen langsam aber sicher an die anderen 98% zu nerven. Deutschland hat zur Zeit wahrhaft andere Sorgen. Niemand wird hier verfolgt oder schlecht behandelt etc. Fukushima lässt grüßen. Genauso planlos und überstürzt wie der Atomausstieg wird jetzt die ‘Ehe für alle’ durchgepeitscht. Es ist eigentlich keine neue Information, dass in unserer endzeitlichen Politikerwelt so ziemlich alles in Frage gestellt wird, was Gottes Wort klar äußert. Die einschlägigen Stellen zur Ehe sind bekannt. Sie wird in der Bibel eindeutig als Beziehung von Mann und Frau definiert, nach einer öffentlichen Heirat. Die einschlägigen Stellen dazu, dass Gott gelebte Homosexualität Sünde nennt, sind auch bekannt (Römer 1; 1. Korinther 6). Die Folgen werden sich einstellen. Gott läßt sich nicht spotten.