Kohl war von 1973 bis 1998 CDU-Vorsitzender und von 1982 bis 1998 Bundeskanzler. Zitate:

„Die Wiedervereinigung Deutschlands und das Zusammenwachsen Europas haben wir, und das sage ich ganz bewusst, mit Gottes Hilfe erreicht.“

„Für mich ist der christliche Glaube die wichtigste Quelle der Kraft und der Freiheit. Er sagt mir, dass wir als schwache, fehlbare Menschen Vollendung nicht aus uns selbst heraus finden können, sondern nur durch das Heilswirken Gottes.“

„Ich glaube nicht, dass ein Land ohne Glauben an Gott Zukunft hat. In diesem Jahrhundert sind in Europa die totalitären Systeme, die von Staats wegen Gottlosigkeit propagierten, gescheitert.“

Einmal sagte Kohl in einem Interview, man brauche Kirchen, „die nicht verzagt sind, sondern frei und mutig die frohe Botschaft verkünden“