Paul McCartney wird 75 Jahre. Gratulations!

Paul McCartney, eine Legende, ein unvergessener Songwriter mit John Lennon zusammen, die der Musikwelt etlich unvergessene Songs wie „I want to hold your hand“, „Yesterday“, „A day in the life“, „Strawberry Fields forever“ u.v.m. geschenkt haben. Die Beatles haben mit ihren verschiedenen Sounds wie Psychedelic, Beat, Rock und Power Pop nicht nur zahlreiche andere Bands beeinflusst sondern auch enorme Maßstäbe in der Musikgeschichte gesetzt. Happy Birthday Sir Paul McCartney!

Vor 50 Jahren, am 18. August 1960 gaben John Lennon und Paul McCartney ihr erstes Konzert unter dem Namen „The Beatles“ im Indra Club in Hamburg. Dort begann ihre Weltkarriere mit einem völlig neuen Sound - ein Sound, der fröhlicher und weniger aggressiv war als Rock ’n’ Roll aber trotzdem genauso eindrucksvoll: Beatmusik, die spätere Popmusik war geboren! Ja, auf der Hamburger Reeperbahn im Kaiserkeller hatte der Aufstieg der Jungs aus Liverpool begonnen. Über diese Zeit sagte Harrison: „Für mich ist es ganz sicher, dass wir unseren Höhepunkt als Live-Band in Hamburg erreicht hatten. Wir mussten als Band schon sehr gut sein, um jede Nacht acht Stunden spielen zu können. Als Gruppe rückten wir sehr eng zusammen in Hamburg.“(stern.de) John Lennon behauptete 1966, die Beatles wären populärer als Jesus und sorgte damit für einen Skandal.Wörtlich verkündete er: „“Christianity will go. It will vanish and shrink. I needn’t argue about that. I’m right and will be proved right. We’re more popular than Jesus now. I don’t know which will go first – Rock’n'Roll or Christianity. Jesus was all right, but his disciples were thick and ordinary. It’s them twisting it that ruins it for me“. („Das Christentum wird verschwinden. Es wird verschwinden und eingehen. Ich brauche darüber nicht zu diskutieren. Ich habe Recht, und es wird bewiesen werden, dass ich Recht habe. Wir sind jetzt populärer als Jesus. Ich weiß nicht, was zuerst verschwinden wird – Rock’n'Roll oder das Christentum. Jesus war in Ordnung, aber seine Jünger waren dick und gewöhnlich. Sie und ihr Verdrehen (der Lehre) ruinieren es für mich.“) Lennon war eben Rebell und absoluter Religionskritiker.Vor ca. 40 Jahren kam dann das Ende der Band. Am 10. April 1970 beendete damals Paul McCartney seine Zusammenarbeit mit John, George und Ringo. Das Ende der Beatles schockierte die Fans. Das Christentum, den christlichen Glauben gibt es noch, oder? Wo aber sind die Pilzköpfe? Heute gibt es nur noch zwei alte Herren. Einer ist noch so richtig aktiv – das Geburtstagskind.