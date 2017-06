So hat Gunter Gabriel über das Leben, das Sterben und über Gott gedacht. Ein typischer Deutscher ist somit von uns gegangen. Gunter ist jetzt nicht der Engel Gabriel.

Wie wollte er sein Ende sehen, wurde er von Cicero.de gefragt. Hier seine Antwort: „Meinen letzten Tag werde ich nicht in Deutschland verbringen. Ich habe genug von der Zivilisation. Ich werde im Paradies sein. In Papeete auf Tahiti. Ich habe schon immer in den Bilderwelten Paul Gauguins gelebt. Auch so ein unruhiger Charakter. Immer Ärger gehabt, auch Finanzprobleme. Seine Bilder von der Südsee sind mir am liebsten. Diese Farben, dieser Malstil! Ich bin fasziniert von diesen schönen, fremden Menschen von Tahiti, mit seiner Flora und Fauna. Das ist meine Endstation.“ (Cicero.de)

Schade für ihn, er starb im Krankenhaus in Hannover an den Folgen eines Genickbruches. So tragisch endete sein Leben.