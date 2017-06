Verglühte Sterne am Firmament einer Scheinwelt. Alle diese "Stars" leuchten nicht mehr. Sie sind gestorben, sie sind verglüht.

Brandon Lee

1993 verstarb Bruce Lees Sohn Brandon mit 28

Jahren bei einem Unfall während Dreharbeiten.

Amy Winehouse

Mit nur 27 Jahren verstarb Amy Winehouse am 23.Juli 2011. Sie starb an einer Alkoholvergiftung mit 4,16 Promille im Blut.

Brittany Murphy

Brittany Murphy (†32) starb 2009 völlig überraschend. 2013 forderte der Vater der Schauspielerin ein neues toxikologisches Gutachten an. Laut dem neuen Gutachten wurde Brittany Murphy vergiftet.

Whitney Houston und Bobbi Kristina

Whitney Housten verstarb am 11. Februar 2012 in Los Angeles mit 48 Jahren. Whitney ertrank in der Badewanne ihres Hotelzimmers, jedoch unter Drogeneinfluss. Ihrer Tochter Bobbi Kristina verstarb am 26. Juli 2015 im Alter von nur 22 Jahren. Sie wurde ebenfalls bewusstlos in der Badewanne aufgefunden.

Cory Monteith

Im Juli 2013 wurde der Schauspieler Cory Monteith tot in seinem Hotelzimmer in Vancouver aufgefunden. Er starb an einer Überdosis Heroin und Alkohol. Cory Monteith wurde nur 31 Jahre alt.

Philip Seymour Hoffman

Schauspieler Philip Seymour Hoffman verstarb am 2. Februar 2014 im Alter von 46 Jahren. Er wurde tot in seinem Apartment aufgefunden. Angeblich starb er an einer Überdosis Heroin.

Paul Walker

Am 30. November 2013 verstarb Paul Walker. Der „Fast and Furious“-Star kam bei einem tragischen Autounfall ums Leben. Er wurde nur 40 Jahre alt.

Kurt Cobain

Nirvana-Frontman Kurt Cobain verstarb im Alter von 27 Jahren. Der Musiker wurde am 5. April 1994 tot in seinem Haus aufgefunden. Cobain schoss sich in den Kopf und hatte auch eine Überdosis Heroin eingenommen.

Peaches Geldof

Das britische It-Girl und Model Peaches Geldof verstarb im Jahr 2014 im Alter von 25 Jahren an einer Überdosis Heroin.

Heath Ledger

Der „Joker“-Darsteller Heath Ledger verstarb im Jahr 2008 im Alter von 28 Jahren. Er nahm versehentlich eine Überdosis Schlaftabletten.

Aaliyah

Aalyiah (†22) kam 2001 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben.

Jonathan Brandis

Jonathan Brandis erlangte durch den zweiten Teil des Films „Die unendliche Geschichte“ und der Serie „Seaquest“ große Bekanntheit. Doch der Schauspieler wurde nur 27 Jahre alt. Er erhängte sich 2003 im Flur seines Apartments.

Quelle: promipool.de

Wo finden wir glaubwürdige Antworten auf die Fragen nach:

Woher?

Wohin?

Wozu?

Wohin mit der Schuld ?

Antworten auf diese Fragen finden wir in der Bibel.

Gott spricht : „Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen.“

Gott lässt sich nicht beweisen und es ist einfach, ihn zum Suendenbock für unser eigenes Versagen zu machen.

Es gilt: Das Wort vom Kreuz ist eine Dummheit für alle, die verloren gehen, für alle, die daran glauben, ist es eine nie versiegende Kraftquelle.

Ich bin froh, dass ich von Herzen sagen kann: Der Herr ist auferstanden! Das hätte ich diesen Mitmenschen auch gewünscht. Jetzt sind sie nicht mehr, jetzt sind sie verloren.