Was ist der Unterschied zwischen den Kreuzzügen der alten Kirche und dem islamischen Dschihad?

Dise Kreuzzüge, die in keinster Weise von der Bibel gefordert werden, waren eine Abfolge von – je nach Zählweise – sieben losen Kampagnen innerhalb von 200 Jahren in einem eng begrenzten Gebiet im östlichen Mittelmeerraum, das bereits christlich gewesen war. Der islamische Dschihad dagegen ist der permanente Eroberungskrieg des Islams seit den Lebtagen Mohammeds, also seit gut anderthalb tausend Jahren: von den staubigen Dünen Arabiens zu den Säulen des Herakles, bis tief in das Delta der indischen Flüsse. Ziel sind nahezu ausschließlich Gebiete, die nie muslimisch waren. Seine Kampagnen sind global, unablässig und – nur von Waffenruhen oder Dhimmi-Verträgen unterbrochen – nie zu Ende. Jetzt ist das gottlose Europa dran. Es wird Zeit, dass wir in den geistlichen Kampf ziehen:

Die Ursachen für das Handeln der Menschen liegen im Geistigen, in der Welt der Ideen, die eine sehr reale Welt ist. Auf dieser Ebene gilt es den Kampf aufzunehmen.

Ziehet an den Harnisch Gottes, daß ihr bestehen könnt gegen die Listen des Teufels! Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit den Erzmächten und Gewalten, mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen: mit den bösen Geistern in den himmlischen Regionen. (Eph 6,11-12)