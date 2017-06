Was ist Pfingsten? Pfingsten brauchen wir jeden Tag. Das würde uns allen gewaltig helfen.

Denn seinerzeit gab es ein Ereignis der Weltgeschichte, bei dem nicht nur die sprachliche, sondern sogar die Völkerverständigung funktionierte. Menschen jüdischen Glaubens, sowie interessierte Freunde der jüdischen Religion aus vielen Teilen der Welt, feierten in Jerusalem „Schawuot“, das Wochenfest (in Erinnerung an die Offenbarung Gottes auf dem Berg Sinai in der Frühzeit Israels). Exakt 50 Tage nach „Pessach“ (oder „Passah“) wurde es gefeiert. Auch dies ein Fest im Gedenken an die Befreiung der Ur-Israeliten aus Ägypten durch das Eingreifen Gottes. …wird auch unendlich gefeiert…)



Nicht mitten unter den Feiernden, sondern versteckt in einem der Jerusalemer Häuser: Ein Häuflein ängstlicher Juden aus der Provinz schwankt zwischen Trauer und Hoffnung. Sie hatten mit Jesus gelebt, ihn bewundert und seinen Tod betrauert, seine unerwartete Auferstehung kaum geglaubt und doch erlebt – und dann waren sie voller Fragen und Sorgen von ihrer letzten Begegnung mit ihm zurückgekehrt.



Fragen, Sorgen, Warten, Beten – schier unendliche (Um)Wege, bis sie selbst verstehen und von jedem verstanden werden. Genau am Festtag erweitert Gottes Geist ihr Hören und Verstehen, ihre Sprache und ihren Mut: Sie öffnen sich und das Haus und betreten die überfüllten Straßen Jerusalems. Sie reden von Jesus, dem Christus, den sie als ihren Retter, Befreier, Heiland erlebt haben und der mit seiner Kraft in ihnen wirkt.



Sie predigen, ohne alles erklären zu können – aber sie werden verstanden. Sie sprechen Sprachen, die sie nicht gelernt haben und werden von denen verstanden, die vorher nichts begriffen haben.



Und sollten gehörlose Menschen dabei gewesen sein, dann haben auch diese alles verstanden! Am 50. Tag nach dem Passah, oder wie wir heute sagen: an Pfingsten, 50 Tage nach Ostern.



100 Prozent Verstehen durch 100 Prozent Heiligen Geist = 100 Prozent Gottes Kraft für die Menschen, die Jesus Christus vertrauen! Und diese Kraft hat an Pfingsten begonnen und wirkt unendlich weiter.



Deshalb feiern Christen fröhlich Pfingsten bis heute. Denn Gottes Geist schenkt Befreiung und schafft Verständigung zwischen Menschen der verschiedensten Völker und Sprachen – auch im Jahr 2005 – unendlich, bis ans Ende aller Zeiten.



Feierst Du mit?



Thomas Günzel



