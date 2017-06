Wir drohen nicht mit der Hölle, aber wir nehmen sie ernst als letzte Konsequenz der menschlichen Freiheit,sonst nähme Gott diese Freiheit nicht ernst.

Wer die Gedankenwelt von Stalin, Hitler oder Mao kennt und die unvorstellbar schrecklichen Taten dieser Menschen dazu in Betracht zieht, der zweifelt nicht an der Existenz Satans. Wo werden diese Massenmörder und Meister die Ewigkeit verbringen? Und wir drohen jetzt nicht mit der Hölle aber wir nehmen sie ernst als letzte Konsequenz der menschlichen Freiheit, sonst nähme Gott diese Freiheit nicht ernst. In der Hölle gibt es nur Freiwillige.

„Jene Welt des Jammers, der See aus brennendem Schwefel ist auch unter dir ausgebreitet. Sieh den schrecklichen Abgrund mit den glühenden Flammen des göttlichen Zorns, den weit geöffneten Schlund der Hölle! Du hast nichts Sicheres unter deinen Füssen, nichts, das dich halten könnte; zwischen dir und der Hölle ist nichts als Luft; nur die Kraft Gottes und sein Wille können dich schützen. Wahrscheinlich siehst du all das noch nicht ein; du glaubst, du seiest sicher vor der Hölle; aber siehst du nicht Gottes Hand in alledem? Du schaust auf alles andere, auf das Wohlbefinden deines Leibes, auf deine Sorgen um dein Leben und auf die Mittel, die du zu deiner Bewahrung gebrauchst. Aber all das bedeutet in Wirklichkeit nichts, wenn Gott seine Hand von dir zurückzieht; es wird ebenso wenig deinen Fall aufhalten wie die Luft, in der du schwebst. Deine Sündhaftigkeit macht dich sozusagen so schwer wie Blei, so dass sie dich mit ihrem gewaltigen Gewicht und ihrem starken Druck zur Hölle treiben wird.“ (Jonathan Edwards im Jahre 1741)