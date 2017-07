Berlin: Jugendliche greifen Tram-Fahrgast wegen Kreuz an.

Drei unbekannte Jugendliche haben vergangene Woche in der Nacht zu Freitag einen 39-Jährigen in einer Tram in Berlin beleidigt und geschlagen. Dies berichtet die Berliner Tagespost. Der Grund für den Angriff war offensichtlich, dass der Mann ein christliches Holzkreuz getragen hatte. Dies teilte die Polizei mit.