Demos und Politik live im Fernsehen. Alles ist ein Event - mehr nicht.

Demos live im Fernsehen, in kompletter Länge, in HD, mit Reportern, die jeden angezündeten Furz kommentieren. Feuer, Krawall, Barrikaden? Sowas gab es ja noch nie in Deutschland! Wir sind die Generation Event. Demos live im Fernsehen. Die Proteste werden übertragen als wäre das ein Event. Brot und Spiele um die Massen ruhig zu halten. Glatze oder Sturmhaube, Baseballschäger oder Molli, rechter Hool oder linker Hool – Hool war Hool ist Hool bleibt Hool.

Wer behauptet, Randale sei Politik, ist und bleibt:

Eine Dumpfbacke. Solcher waren wir auch mal:



Eine Doku über drei Punks und Hunderte von Polizisteb, Drogen-Räusche und Horrer-Tripps, Gewalt und Knast, Chaostage und Hundstage. Und über Dinge, denen sich jeder

irgendwann stellen muss – egal ob Punk oder Polizist, Kapitalist oder Kommunist, Christ oder Satanist, Skinhead oder Pothead, Gothic oder Beatnik, Hooligan oder Opel-Fan.