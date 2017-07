Der Fall erregte deutschlandweit Aufsehen. Seit über sechs Jahren beten die Eltern des ermordeten Mirco für seinen Mörder und dessen Familie.

„Im Herbst 2010 wurde der zehnjährige Mirco in der Nähe von Grefrath in Nordrhein-Westfalen entführt, missbraucht und ermordet. Der Fall erregte bundesweit großes Aufsehen. Die Arbeit der Sonderkommission, die denselben Namen wie der Junge trug, gilt mit 80 Beamten als eine der aufwändigsten Mordermittlungen in der deutschen Kriminalgeschichte. Der Mörder Olaf H. wurde am 29. September 2011 zu lebenslanger Freiheitsstrafe sowie Feststellung der besonderen Schwere der Schuld verurteilt.“ www.focus.de/familie/psyc…verziehen_id_7352935.html