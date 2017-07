Der kaputte Staat und wer weit genug links geht kommt rechts wieder raus.

Hamburg, einst das Tor Deutschlands zur Welt ist jetzt für die Welt das Tor zur Hölle. Unser kaputter Staat steht schon seit langem auf verlorenen Posten. Das haben mir diese Chaostage deutlich gezeigt. War vor Ort. Die `68 Anarchisten sitzen in der Politik, im Schulwesen, in den Medien und der Justiz. Sie wollten schon immer mit Absicht die „kapitalistischen“ Strukturen des Staates zerstören. Man braucht nur zu sehen wer da alles im Bundestag sitzt (Deutschland verrecke…) und wer als ehemaliger RAF-Anhänger Karrieren in der Politik gemacht hat. Da wundert einen nichts mehr was auf diesem MS Narrenschiff DE vorgeht. Wie hat eine Zeitung einst geschrieben: „Die Deutschen haben den Peak der Verblödung erreicht“. Unsere Vergangenheit holt uns immer wieder ein. Und übrigens nicht vergessen: „Der neue Faschismus wird nicht sagen: Ich bin der Faschismus. Er wird sagen: Ich bin der Antifaschismus.“ (Ignazio Silone – Schriftsteller und Sozialist)

Das haben wir erlebt. Weil vom Vergangenen nichts gelernt haben und keine innere Buße getan haben gehen wir am diesem Vergangenen zugrunde. Weil es wieder kommt. Die neuen Nazis sind da. Wir haben sie in Hamburg erlebt. Die Bibel sagt: „Deine Sünde wird dich finden.“