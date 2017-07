Der liberale Angriff auf das Evangelium



Jedes größere theologische Seminar, das sich vom orthodoxen Glauben abgewendet hat, begann mit Unglauben an die Lehre über die Bibel. Hierfür gibt es keine Ausnahme.



Dr. Walter Martin



Dr. Walter Martin (1928-1989), US-amerikanischer, evangelikaler Apologet, Schriftsteller und Gründer des Christian Research Institute. Über die zerstörerische Wirkung des Liberalismus auf die Gemeinde Christi sagte er:



Lassen Sie mich Ihnen etwas sagen, was ich gelernt habe; ich kenne die Liberalen. Ich kenne sie gut; ich war einer von ihnen. Und sie sind die gefährlichste, heimtückischste und verbreitetste Sekte in den USA heute… Sie glauben nicht an die Trinität; sie glauben nicht an die Gottheit Christi; sie glauben nicht an die Jungfrauengeburt; sie glauben nicht an den stellvertretenden Sühnetod; sie glauben nicht an die leibliche Auferstehung, und sie haben ernsthafte Zweifel, ob Jesus jemals wiederkommt oder ob die Bibel Gottes Wort ist…



Seit mehr als einem Jahrhundert waren wir in den USA ständigen Angriffen ausgesetzt; in unseren theologischen Seminaren, an unseren christlichen Schulen und in unseren Gemeinden. Es ist ein Angriff von Leuten, die eine Form der Gottseligkeit haben und innerhalb der Kirche arbeiten, um das Evangelium zu verwässern und den Glauben zu zerstören…



Sie können die Leute aus den Sekten und aus dem Okkultismus erkennen, wenn Sie noch über einen gewissen Grad an Unterscheidungsvermögen verfügen, denn diese bewegen sich außerhalb der Kirche. Aber wie beurteilen Sie einen presbyterianischen, baptistischen, methodistischen, lutherischen oder episkopalen Professor für Theologie? Wie können Sie wissen, was für eine Theologie er vertritt? In dem Moment, in dem Sie ihm Fragen stellen, wird er orthodoxe Terminologie verwenden. Aber wenn Sie ihn drängen, diese Terminologie klar zu definieren, wird er behaupten, Sie seien misstrauisch, scheinheilig und lieblos. Der gewöhnliche Laie ist dem schutzlos ausgeliefert und muss das akzeptieren, was er von der Kanzel hört…



Die britische Theologie wurde durch die deutsche Theologie korrumpiert durch Friedrich Schleiermacher, Albrecht Ritschl, David Strauss. Schließlich kam dies in die USA durch Walter Rauschenbusch; und über ihn zu Harry Emerson Fosdick, Nels Ferre, Reinhold Niebuhr, Paul Tillich, Rudolf Bultmann und die Gelehrten, die heute daraus hervorgehen. Woher kam die „Gott ist tot-Theologie“? Vom historischen Christentum, von den christlichen Seminaren? Nein. Sie kommt von soliden Baptistenseminaren wie das Colgate-Rochester Seminar in New York, das absolut rechtgläubig war, bis es sich dem Liberalismus beugte. Und als dies geschah, dann übernahmen sie die Theologie des Paul Tillich und endeten bei der „Gott ist tot-Theologie“. Man bezeichnete dies in jener Zeit als das „Evangelium des christlichen Atheismus“. Haben Sie jemals einen solchen linguistischen Unsinn in Ihrem Leben gehört? …



In der liberalen Theologie ist ein Niedergang zu beobachten. Es beginnt mit einer falschen Lehre über die Bibel, einer falsche Lehre über die Natur und die Inspiration der Heiligen Schrift. Sie haben eine fehlerhafte Theologie, weil ihre Theologie darunter leidet, dass sie aus der Bibel nehmen, was ihnen passt, und weil ihr Verstand verderbt ist … jedes größere theologische Seminar, das sich vom orthodoxen Glauben abgewendet hat, begann mit Unglauben an die Lehre über die Bibel. Es gibt hierzu keine einzige Ausnahme. Diese falsche Lehre über die Bibel führt sodann zum nächsten Schritt. Seine Theologie wurde hiervon berührt; seine Auffassung über das Kreuz, die Jungfrauengeburt wurde sofort in Frage gestellt; dann wurden die Wunder Jesu in Frage gestellt … Und schließlich wurde das Evangelium seines Inhaltes gänzlich entleert. Sie nutzten lediglich noch die äußere Schale, damit sie von den Leuten und den Kirchen Geld einsammeln konnten; denn sie wussten, dass die Leute sie rausschmeißen würden, wenn diese wüssten, dass sie vom Glauben abgefallen sind…



Der allmähliche Prozess, Ihnen das theologische Gift zu verabreichen, wird Sie so immun machen, dass sie nicht mehr merken, was mit Ihnen passiert. Und wenn Sie merken, was mit Ihnen geschieht, ist es zu spät, weil sie [die Liberalen] alles kontrollieren. Das ist kein unbegründeter Vorwurf, ich bin bereit zu beweisen, dass die Sekte der liberalen Theologie in den USA bewusst und beharrlich dieser Methode gefolgt ist, um die Kirchen und christlichen Bildungseinrichtungen in den USA zu verführen, kontrollieren und zu dominieren …



Die wichtigsten christlichen Institutionen in den USA haben die christliche Terminologie all ihrer Inhalte entleert und nichts weiter als eine leere Schale zurückgelassen. Und die Leute mögen diese Schale, weil es sich um die Geschichte und Tradition der christlichen Kirche handelt. Erst müssen sie erkennen, was sich dahinter verbirgt und sehen, dass nicht die Schafe, sondern Wölfe im Schafspelz hinter den Kanzeln stehen, die Gott nicht kennen und dem Evangelium Jesu Christi nicht gehorchen…



Quelle: Walter Martin, The Cult of Liberalism.

Walter Martin’s Religious InfoNet.





zuerst erschienen auf distomos.blogspot – Georg Walter