Die Ehe – Gottes besonderer Plan.

Die Ehe wurde von Gott geplant. Der erste Mann und die erste Frau, die Gott geschaffen hatte, Adam und Eva, waren auch Ehemann und Ehefrau. Damit wurden sie zum Muster, dem Männer und Frauen in der Zukunft folgen sollten.

Die folgenden Worte aus dem ersten Buch der Bibel, dem 1. Buch Mose, zeigen, dass Gott dies so gewollt hat:

»Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen,

und sie werden ein Fleisch sein.«

1. Mose 2,24

Aus diesem Grund wird die Ehe eine Schöpfungsordnung genannt. Eine Schöpfungsordnung ist eine Regelung, die Gott einsetzte und die seit Erschaffung der Welt existiert. Die Ehe gab es zu allen Zeiten und weltweit bei allen Völkern, auch bei solchen, die Gott nicht als den Planer der Ehe anerkennen.

Die Ehe ist als die Grundlage jedes Familienverbands vorgesehen, sodass die Kinder in eine Familie hineingeboren werden und aus der Liebe und Sicherheit dieses Familienlebens Nutzen ziehen können.

Das ist der von Gott auserwählte Weg, eine Generation nach der anderen ent- stehen zu lassen, damit sie alle für seine Welt arbeiten und sich um sie kümmern. Alle Generationen sollen dem Befehl nachkommen, fruchtbar zu sein, sich zu mehren, die Erde zu füllen und sie sich untertan zu machen (1. Mose 1,28).

So wie ein Gebäude aus einzelnen Ziegelsteinen gebildet wird, so will Gott, dass alle Völker und ihre Gesellschaften sich aus den einzelnen »Ziegelsteinen«, den Familien, aufbauen, deren Grundlage die Ehe ist. Ohne stabile Ehen ist es um ein Volk schlecht bestellt: Es beginnt zu zerfallen.

gekürzter Auszug aus dem Kinderbuch:

Junge Junge Wie du von Gott gedacht bist clv.de/clv-server.de/wwwroot/pdf/256281.pdf