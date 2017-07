FC Bayern holt James Rodriguez.

Spätestens seit der WM gilt der kolumbianische Nationalspieler James Rodríguez als Ausnahmefussballer. In jedem Spiel legt er sich so leidenschaftlich ins Zeug, als wäre es das letzte seines Lebens. Den «Goldenen Schuh» für seine sechs WM-Treffer hat er mehr als verdient.

Seine Reaktion darauf? Er verweist auf den, von dem er sein Talent hat: auf Gott. Weil er die Auszeichnung nicht persönlich entgegen nehmen kann, reagiert er per Twitter: «Zuerst einmal danke ich Gott und euch allen dafür, mir Kraft gegeben zu haben, diesen Preis zu gewinnen. Danke an meine Mannschaftskameraden, ohne die es nicht möglich gewesen wäre.»

Dass James Rodríguez an Gott glaubt, zeigt nicht nur dieser Dank oder das Jesus-Tattoo, das auf seinem linken Unterschenkel prangt. Auch sonst fällt der Spieler dadurch auf, dass er irgendwie anders ist. Skandale oder Ausschweifungen sucht man bei ihm vergeblich. Dafür findet man ihn regelmässig in der Kirche und eine Bibel trägt er auch immer bei sich. «Er spricht lieber mit anderen über die Bibel, als dass er einfach nur daheim sitzt und Musik hört», so ein Kollege. (Jesus.ch)