Gebetsaufruf für Split - dringendes Anliegen.

Pozar Split 2017 -

Liebe Geschwister und Beter,

nachdem um Mitternacht das Feuer Wohngebiete von Split erreichte, eine Trafostation vom Feuer eingekreist wurde und unsere Stadtmüllhalde vom Feuer erfasst wurde, drohte eine Katastrophe.

Aber Dank der vielen Gebete und der Gnade Gottes hat der Wind in der Nacht gedreht und diese Katastrophe wurde abgewendet.

Noch stehen die Menschen unter den Eindrücken der letzten Stunden und viele Helfer und Feuerwehrleute im Einsatz sind an ihre Grenzen gekommen.

Am Morgen war die ganze Stadt mit Asche bedeckt und das Feuer hat traurige Spuren hinterlassen.

Jetzt beten wir darum, dass wir in der Situation Gottes Führung erleben und auch erkennen, wo Gott uns als Hoffnungsträger gebrauchen möchte. Wir möchten Ihm zur Verfügung stehen. Es würde uns freuen und ermutigen, wenn ihr uns im Gebet unterstützt.

Liebe Grüße und Danke für euer Mitbeten!

Uwe & Edita