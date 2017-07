Nur die Playmobilfigur von Martin Luther ist ein Erfolg. Die EKD dagegen hat das Gedenken an die "Geburtsstunde der westlichen Welt" (Udo di Fabio) in den Sand gesetzt.

Viele der EKD-Offiziellen, darunter insbesondere Luther-Botschafterin Käsmann, hat jahrelang nichts Besseres zu tun, als Luther schlecht zu reden. ine Frau Käßmann oder Göring-Eckart sind ja eher für Atheisten interessant, aber nicht für Gläubige. Und eine Amtskirche, welche für alles offen ist, kann ja nicht ganz dicht sein. Die Kirchen am Sonntag sind leer, ob im Westen oder Osten. Den Oberen der evangelischen Kirche ist es wichtiger sich lieb Kind bei den linken Randgruppen zu machen, als dem Volk auch mal ins Gewissen zu reden. (Ich hab noch keinen Kommentar der evang. Kirche über die Verbrechen in HH gehört). Man findet es toll im linken“Mainstream“ mit zu schwimmen und merkt nicht, das der „Mainstream“ nicht mit Gott zu tun haben will. Luther hat Gottes Wort verkündet, welcher Pfarrer tut das heute noch? Beim Kirchentag in Berlin war es wichtiger die Lieder „gendern“, als die beliebten Kirchenlieder mal aus vollem Hals zu schmettern. Der Kirchentag war ein Forum für die Politiker, die sehen wir doch schon ständig in den Talkshows. Aber es gibt Gottesdienste, die massehnhaft besucht werden. Allerdings handelt es sich da meinst um biblische Gemeinden, die das Wort Gottes, ganz im Sinne Doktor Martins unaufgeklärt, ernstnehmen und keine politische Programmatik verfolgen. Luther hat es damals weder sich noch allen anderen leichtgemacht. Er wetterte gegen das „keiserliche Bapsttum“, „Türck vnd Bapst“ waren für ihn „beierbeiter des Teuffels vnd des endechrists.“ Er geißelte die anmaßenden Fürsten in „Ermahnung zum Frieden“, donnerte „wider die Mordischen und Reubischen Rotten der Bawren.“ Er war Kind seiner Zeit und ist mithin für das heutige superpazifizierte Deutschland eine Zumutung. Er wäre heute wohl wortgewaltiger Kritiker, ja Gegner, seiner eigenen Kirche. Manche aber inspiriert er noch immer mit seiner wiederentdeckten Freiheit eines Christenmenschen. Für mich war es heute wunderbar in der Lutherbibel zu lesen.