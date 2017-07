Schlager-Legende Chris Roberts ist im Alter von 73 Jahren gestorben.

Er wurde vor allem durch den 70er-Jahre-Hit „Du kannst nicht immer 17 sein“ bekannt. Christian Klusacek, so hieß er wirklich, hatte in den 70er Jahren eine Reihe von Hits. Dazu zählt man „Ich bin verliebt in die Liebe“, „Hab ich Dir heute schon gesagt, dass ich Dich liebe“, „Ich mach ein glückliches Mädchen aus Dir“ und „Du kannst nicht immer 17 sein“. Er verkaufte rund 11 Millionen Tonträger. Er starb nach einer schweren Krebserkrankung in einer Klinik in Berlin.

„Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben“, sagte M. Luther Herr, lehre und bedenken dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Ps.90 Zwei Optionen für die Ewigkeit: Du wirst nie mehr weinen! (vgl. Jes 30,19)

Du wirst nur noch weinen! (vgl. Mt 25,30)