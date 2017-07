Schockmeldung für unsere Festival-Kids. Größtes Festival in Schweden für 2018 abgesagt.

Das Bråvalla-Festival ist mit 50 000 Besuchern eines der größten Musikfestivals in Schweden. Eine 15-Jährige soll sogar während eines Konzertes in der Zuschauermenge misshandelt worden sein. In diesem Jahr hatten Linkin Park, Mando Diao, Alesso und The Killers gespielt. 2018 findet es nicht mehr statt. Dem Veranstalter FKP Scorpio ist das Thema zu heiß geworden.